Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ

На Черкащині Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка за вказівкою ворога збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Жінка виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів. Крім цього, фігурантка поширювала у забороненій соцмережі ВКонтакте фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності “всередині” установи.

– У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону. Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували злочинні дії й затримали, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування.

Джерело : СБУ

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