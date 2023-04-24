Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ

СБУ
Фото: СБУ

На Черкащині Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка за вказівкою ворога збирала інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Жінка виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. Отримані відомості передавала агресору через закритий чат у месенджері у вигляді координат і детального опису об’єктів. Крім цього, фігурантка поширювала у забороненій соцмережі ВКонтакте фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів.

Згодом російська агентка отримала ще одне вороже завдання – влаштуватися до місцевого органу самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності “всередині” установи.

– У разі отримання посади вона мала збирати дані про технічний стан та функціонування об’єктів критичної інфраструктури регіону. Втім, реалізувати ворожий план їй так і не вдалося. Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували злочинні дії й затримали, – йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року. У випадку успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці високу грошову винагороду.

Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Фото: СБУ
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Фото: СБУ
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Фото: СБУ
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Фото: СБУ
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ

Під час обшуку за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для листування з представником ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за двома статтями ККУ:

  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування.

Читайте також
Обстріл аеродрому Канатове: СБУ повідомила про підозру військовому
удар по аеродрому Курахове

Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ, ФСБ, Черкаська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Помре уві сні від серцевого нападу: як Буданов бачить кінець Путіна
володимир путін
Зеленський назвав причину, через яку Україна не відмовиться від захисту Бахмута
Бахмут
Ранкові вибухи у Севастополі та оборона Бахмута: 425-й день війни
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
У британській розвідці розповіли, навіщо окупанти змушують українців приймати паспорти РФ
російські паспорти
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 24.04.2023
карта бойових дій 2023
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Збирала дані про дислокацію ЗСУ. На Черкащині СБУ затримала агентку ФСБ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь