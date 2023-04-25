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Валентина Летяк, редактор ленты

Призывали к геноциду украинцев: СБУ задержала шестерых интернет-агентов РФ

СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ
Фото: СБУ

Шестеро российских интернет-агентов распространяли в мессенджерах и запрещенных соцсетях дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине. Их разоблачили и задержали сотрудники СБУ.

Среди них — 37-летний киевлянин, который в запрещенной соцсети ВКонтакте призывал к массовым убийствам украинцев, применению межконтинентальных баллистических ракет Сатана против западных партнеров Украины, а также пытался дискредитировать ВСУ, в частности защитников Азовстали.

Фигуранту объявлено подозрение по шести статьям УКУ: ч. 2 ст. 442 (геноцид), ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта), ч. 2 и 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 и 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 436 (пропаганда войны) и ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

А в Одесской области местную жительницу разоблачили на администрировании нескольких прокремлевских Telegram-каналов. В сети она размещала публикации с призывами к обстрелам и распространяла фейки о количестве погибших защитников Украины.

В Николаевской области СБУ объявила подозрение жене настоятеля одного из храмов УПЦ МП, которая в переписках с жителями общины одобряла военные преступления оккупантов и репостила антиукраинские материалы росСМИ.

В Харькове женщина в Одноклассниках призывала к сотрудничеству с боевиками и оккупационными администрациями в захваченных районах на Востоке.

Еще двух агентов разоблачили в Черкасской области. По этим фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям УКУ — 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и 111-1 (коллаборационная деятельность).

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Источник: СБУ
Война в Украине, Геноцид, Київ, Николаев, Одесса, Російська агресія, Российская пропаганда, СБУ, Харьков, Черкасы
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