Закликали до геноциду українців: СБУ затримала шістьох інтернет-агентів РФ

Шестеро російських інтернет-агентів поширювали у месенджерах та заборонених соцмережах дезінформацію та кремлівські наративи про війну в Україні. Їх викрили та затримали співробітники СБУ.

Серед них – 37-річний киянин, який у забороненій соцмережі ВКонтакте закликав до масових убивств українців, застосування міжконтинентальних балістичних ракет Сатана проти західних партнерів України, а також намагався дискредитувати ЗСУ, зокрема захисників Азовсталі.

Фігуранту оголошено про підозру за шістьма статтями ККУ: ч. 2 ст. 442 (геноцид), ч. 1 ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту), ч. 2 і 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 1 та 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 436 (пропаганда війни) та ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

А в Одеській області місцеву жительку викрили на адмініструванні кількох прокремлівських Telegram-каналів. У мережі вона розміщувала публікації із закликами до обстрілів та поширювала фейки про кількість загиблих оборонців України.

У Миколаївській області СБУ оголосила підозру дружині настоятеля одного з храмів УПЦ МП, яка в листуваннях із жителями громади схвалювала воєнні злочини окупантів і репостила антиукраїнські матеріали росЗМІ.

У Харкові жінка в Одноклассниках закликала до співпраці з бойовиками та окупаційними адміністраціями у захоплених районах на Сході.

Ще двох агентів викрито у Черкаській області. За цими фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями ККУ – 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) та 111-1 (колабораційна діяльність).

Джерело : СБУ

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