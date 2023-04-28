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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры

СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении 48-летнему послушнику Почаевской Успенской лавры от УПЦ (МП), который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, через которые активно распространял нарративы кремлевской пропаганды. Кроме того, мужчина восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников, – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
  • ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
СБУ
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

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Источник: СБУ
агенти Кремля, Почаївська лавра, СБУ, УПЦ МП
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