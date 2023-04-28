Оправдывал агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Служба безопасности сообщила о подозрении 48-летнему послушнику Почаевской Успенской лавры от УПЦ (МП), который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, через которые активно распространял нарративы кремлевской пропаганды. Кроме того, мужчина восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и пытался дискредитировать украинских защитников, – говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.