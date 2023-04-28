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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври

СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру 48-річному послушнику Почаївської Успенської лаври від  УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди. Крім того, чоловік вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників, – йдеться у повідомленні. 

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ​ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
СБУ
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Почаївська лавра, СБУ, УПЦ МП
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