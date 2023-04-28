Виправдовував агресію РФ. СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври

Служба безпеки повідомила про підозру 48-річному послушнику Почаївської Успенської лаври від УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди. Крім того, чоловік вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ і намагався дискредитувати українських захисників, – йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

​ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Джерело : СБУ

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