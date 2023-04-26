Семья агентов российской военной разведки проведет 15 лет за решеткой — СБУ

СБУ собрала доказательства вины еще двух предателей, которые передавали оккупантам разведданные о местах дислокации Сил обороны на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

Указано, что оба вражеских пособника были задержаны в декабре прошлого года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Суд назначил им по 15 лет тюрьмы.

Злоумышленниками являются супруги из города Часов Яр. При этом мужчина ранее уже отбывал наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой “ДНР”.

Летом прошлого года пара дистанционно вышла на заместителя командира российского разведывательного батальона Спарта, который участвовал в боевых действиях на восточном фронте. В переписке с ним предатели предложили свою помощь в войне против Украины.

По указанию агрессора они собирали информацию о местах возможного базирования и перемещения украинских защитников в прифронтовой линии. Прежде всего они пытались разыскать склады с оружием и боеприпасами украинских войск.

Полученные сведения российские агенты передавали оккупантам через сеть “связных” военной разведки РФ на захваченной части Донецкой области. Для коммуникации использовали закрытые чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств суд признал обоих пособников агрессора виновными по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Источник : СБУ

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