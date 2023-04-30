РФ обстреляла Никопольский район из артиллерии: в РВА предупредили о новой опасности
Российская армия обстреляла Червоногригорьевскую территориальную общину Никопольского района из ствольной артиллерии. Предварительно, люди не пострадали, однако спасатели выясняют последствия атаки.
Об этом сообщает Никопольская районная военная администрация. По данным РВА, в пределах других общин района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.
В РВА отметили, что последняя неделя примечательна достаточным количеством случаев ночных залпов вражеской артиллерии без прилетов.
Военная администрация предполагает, что вероятнее всего оккупанты снова используют артиллерийские боеприпасы, которые содержат флешеты — маленькие заостренные стрелы. В частности, так выглядят флешеты из артиллерийских снарядов, собранных в Никополе Днепропетровской области.
В таком снаряде может содержаться до восьми тыс. заостренных маленьких стрел. Попадание даже одной в тело человека может быть смертельным. Защитой от флешетов является элементарное укрытие из любого прочного материала.
Жителей прибрежных территорий призывают не терять бдительность и реагировать на предупреждения об артиллерийских обстрелах, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь.