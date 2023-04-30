РФ обстріляла Нікопольський район з артилерії: у РВА попередили про нову небезпеку

Російська армія обстріляла Червоногригорівську територіальну громаду Нікопольського району зі ствольної артилерії. Попередньо, люди не постраждали, проте рятувальники з’ясовують наслідки атаки.

Про це повідомляє Нікопольська районна військова адміністрація. За даними РВА, у межах інших громад району день минув без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

У РВА зазначили, що останній тиждень примітний достатньою кількістю випадків нічних залпів ворожої артилерії без прильотів.

Військова адміністрація припускає, що найімовірніше окупанти знову використовують артилерійські боєприпаси, які містять флешети – маленькі загострені стріли. Зокрема, так виглядають флешети з артилерійських снарядів, зібраних у Нікополі Дніпропетровської області.

У такому снаряді може міститися до восьми тис. загострених маленьких стріл. Влучання навіть одної в тіло людини може бути смертельним. Захистом від флешет є елементарне укриття з будь-якого міцного матеріалу.

Жителів прибережних територій закликають не втрачати пильність та реагувати на попередження про артилерійські обстріли, щоб вберегти своє здоров’я та життя.

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