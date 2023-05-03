”Загорелись покрышки”: в Ленинградской области на аэродроме вспыхнул пожар
В Ленинградской области в России утром 3 мая произошел пожар на аэродроме в деревне Гостилицы.
Об инциденте сообщили пропагандистские российские СМИ.
Аэродром Гостилицы в одноименной деревне расположен в 60 км от Санкт-Петербурга.
РосСМИ со ссылкой на МЧС утверждают, что причиной пожара стали покрышки, которые загорелись. Сейчас пожар уже якобы ликвидировали.
По данным экстренных служб РФ, пострадавших в результате инцидента нет.
О пожаре сперва сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Mash на Мойке. Там утверждали, что вертолеты, которые были в ангарах, “успели эвакуировать”.
СМИ пишут, что аэродром Гостилицы является крупнейшим подобным аэродромом в Северо-западном федеральном округе России.
Также 3 мая стало известно о пожаре в Тамани, что в Краснодарском крае в РФ. Там пылает нефтебаза.
Фото: Wikipedia