”Загорелись покрышки”: в Ленинградской области на аэродроме вспыхнул пожар

В Ленинградской области в России утром 3 мая произошел пожар на аэродроме в деревне Гостилицы.

Об инциденте сообщили пропагандистские российские СМИ.

Аэродром Гостилицы в одноименной деревне расположен в 60 км от Санкт-Петербурга.

РосСМИ со ссылкой на МЧС утверждают, что причиной пожара стали покрышки, которые загорелись. Сейчас пожар уже якобы ликвидировали.

По данным экстренных служб РФ, пострадавших в результате инцидента нет.

О пожаре сперва сообщил российский пропагандистский Telegram-канал Mash на Мойке. Там утверждали, что вертолеты, которые были в ангарах, “успели эвакуировать”.

СМИ пишут, что аэродром Гостилицы является крупнейшим подобным аэродромом в Северо-западном федеральном округе России.

Также 3 мая стало известно о пожаре в Тамани, что в Краснодарском крае в РФ. Там пылает нефтебаза.

Фото: Wikipedia

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