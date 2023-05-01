Под Санкт-Петербургом неизвестные подорвали опору ЛЭП

В Ленинградской области в России неподалеку от Санкт-Петербурга неизвестные лица взорвали линию электропередач.

Инцидент произошел в Гатчинском районе области, сообщил Telegram-канал Baza.

Кроме того, на еще одной опоре обнаружили неизвестное взрывное устройство, но его разминировали саперы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в результате инцидента электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено.

По его словам, сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

Он также опубликовал фото последствий взрыва и поваленную металлическую конструкцию в лесистой местности.

А в Брянской области 1 мая из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил топливо и строительные материалы. Это произошло в Унецком районе.

Из-за инцидента пришлось приостановить движение поездов на участке Брянск — Унеча.

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