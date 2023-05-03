Тамань — взрыв на нефтебазе, что известно о пожаре в Краснодарском крае

В России горит еще одна нефтебаза: теперь за Крымским мостом
В Тамани, что в Краснодарском крае в РФ, пылает еще одна нефтебаза.
Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, — написал он.
По его словам, на место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы.
— Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше, — добавил он.
Сама Тамань, небольшой населенный пункт на территории РФ, находится сразу за Крымским мостом и служит важным логистическим пунктом, поскольку через нее по железной дороге проходят нефтепродукты в оккупированный Россией Крым и другие регионы государства-агрессора.
Telegram-каналы обнародовали фото и видео пожара на нефтебазе. Согласно данным из открытых источников, резервуары для нефтепродуктов в Тамани имеют аналогичный внешний вид.
Впоследствии российские госинформагентства со ссылкой на губернатора Тамани подтвердили, что загорелся резервуар с топливом в поселке Волна Краснодарского края. По данным губернатора, пострадавших нет.
Тамань на карте
Напомним, 2 мая в Брянской области РФ второй раз за неделю подорвалась железная дорога, по которой проезжал грузовой поезд.
До этого в оккупированном Россией Севастополе сгорело несколько цистерн с нефтепродуктами на нефтебазе.
Фото: Николаевский Ванек