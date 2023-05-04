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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля

Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Фото: СБУ

Служба безопасности заблокировала деятельность еще одной разветвленной сети враждебных интернет-агитаторов. В ее состав входило 11 человек из разных регионов Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– В мессенджерах и соцсетях они распространяли кремлевские фейки о войне в Украине. Информацию для своих публикаций брали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, – говорится в сообщении

На Киевщине контрразведчики СБУ разоблачили бизнесмена, который на собственной странице в Facebook отрицал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине — это “внутренний гражданский конфликт.

В Черниговской области прекращена деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети “Одноклассники” распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики кремля и сочувствовали потерям захватчиков.

На Днепропетровщине разоблачили четырех местных жителей, которые в соцсетях и среди близкого окружения призывали к сотрудничеству с оккупантами и дискредитировали Силы обороны.

В Харьковской области задержан еще один вражеский пособник. В Фейсбук он размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал российских оккупантов.

На Кировоградщине задокументирована деятельность двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления рашистов, в том числе обстрелы украинских городов.

В Одессе сообщено о подозрении одной из администраторов анонимного Телеграмм-чата, который создали для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона.

Другой администратор был задержан в феврале этого года в результате спецоперации Службы безопасности.

Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля

По данным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям УКУ:

  • ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
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Источник: СБУ
агенти Кремля, Война в Украине, Російська агресія, СБУ
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