Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля
Служба безопасности заблокировала деятельность еще одной разветвленной сети враждебных интернет-агитаторов. В ее состав входило 11 человек из разных регионов Украины.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– В мессенджерах и соцсетях они распространяли кремлевские фейки о войне в Украине. Информацию для своих публикаций брали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, – говорится в сообщении
На Киевщине контрразведчики СБУ разоблачили бизнесмена, который на собственной странице в Facebook отрицал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине — это “внутренний гражданский конфликт.
В Черниговской области прекращена деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети “Одноклассники” распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики кремля и сочувствовали потерям захватчиков.
На Днепропетровщине разоблачили четырех местных жителей, которые в соцсетях и среди близкого окружения призывали к сотрудничеству с оккупантами и дискредитировали Силы обороны.
В Харьковской области задержан еще один вражеский пособник. В Фейсбук он размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал российских оккупантов.
На Кировоградщине задокументирована деятельность двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления рашистов, в том числе обстрелы украинских городов.
В Одессе сообщено о подозрении одной из администраторов анонимного Телеграмм-чата, который создали для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона.
Другой администратор был задержан в феврале этого года в результате спецоперации Службы безопасности.
По данным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям УКУ:
- ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).