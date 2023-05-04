Распространяли российскую пропаганду. СБУ задержала еще 11 агентов Кремля

Служба безопасности заблокировала деятельность еще одной разветвленной сети враждебных интернет-агитаторов. В ее состав входило 11 человек из разных регионов Украины.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– В мессенджерах и соцсетях они распространяли кремлевские фейки о войне в Украине. Информацию для своих публикаций брали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, – говорится в сообщении

На Киевщине контрразведчики СБУ разоблачили бизнесмена, который на собственной странице в Facebook отрицал российскую вооруженную агрессию и утверждал, что война в Украине — это “внутренний гражданский конфликт.

В Черниговской области прекращена деятельность двух пропагандистов, которые в запрещенной соцсети “Одноклассники” распространяли сообщения в поддержку агрессивной политики кремля и сочувствовали потерям захватчиков.

На Днепропетровщине разоблачили четырех местных жителей, которые в соцсетях и среди близкого окружения призывали к сотрудничеству с оккупантами и дискредитировали Силы обороны.

В Харьковской области задержан еще один вражеский пособник. В Фейсбук он размещал пропагандистские видеоролики, в которых героизировал российских оккупантов.

На Кировоградщине задокументирована деятельность двух интернет-агитаторов, которые оправдывали военные преступления рашистов, в том числе обстрелы украинских городов.

В Одессе сообщено о подозрении одной из администраторов анонимного Телеграмм-чата, который создали для сбора информации о передвижении украинской военной техники по территории региона.

Другой администратор был задержан в феврале этого года в результате спецоперации Службы безопасности.

По данным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по двум статьям УКУ:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Источник : СБУ

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