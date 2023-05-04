Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля

Служба безпеки заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх публікацій брали з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, – йдеться у повідомленні.

На Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це “внутрішній громадянський конфлікт”.

У Чернігівській області припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі Однокласники поширювали дописи на підтримку агресивної політики Кремля та співчували втратам загарбників.

На Дніпропетровщині викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами й дискредитували Сили оборони.

У Харківські області затримано ще одного ворожого поплічника. У Facebook він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.

На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли українських міст.

В Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Telegram-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.

Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року в результаті спецоперації Служби безпеки.

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями ККУ:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Джерело : СБУ

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