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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля

Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні. Інформацію для своїх публікацій брали з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, – йдеться у повідомленні.

На Київщині контррозвідники СБУ викрили бізнесмена, який на власній сторінці у Facebook заперечував російську збройну агресію та стверджував, що війна в Україні – це “внутрішній громадянський конфлікт”.

У Чернігівській області припинено діяльність двох пропагандистів, які у забороненій соцмережі Однокласники поширювали дописи на підтримку агресивної політики Кремля та співчували втратам загарбників.

На Дніпропетровщині викрито чотирьох місцевих жителів, які у соцмережах та серед близького оточення закликали до співпраці з окупантами й дискредитували Сили оборони.

У Харківські області затримано ще одного ворожого поплічника. У Facebook він розміщував пропагандистські відеоролики, в яких героїзував російських окупантів.

На Кіровоградщині задокументовано діяльність двох інтернет-агітаторів, які виправдовували воєнні злочини рашистів, зокрема обстріли українських міст.

В Одесі повідомлено про підозру одній з адміністраторів анонімного Telegram-чату, який створили для збору інформації про пересування української військової техніки по території регіону.

Іншого адміністратора було затримано у лютому цього року в результаті спецоперації Служби безпеки.

Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля
Розповсюджували російську пропаганду. СБУ затримала ще 11 агентів Кремля

За даними фактами тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень за двома статтями ККУ:

  •  ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  •  ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Російська агресія, СБУ
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