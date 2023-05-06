В Херсонской области саперы попали под обстрел: есть погибшие и раненые
В Херсонской области бригада спасателей попала под вражеский обстрел. В результате российской атаки шесть специалистов погибли, еще два человека ранены.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным ГСЧС, среди раненых есть женщина-фельдшер.
— Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине наши пиротехники попали под обстрел, — говорится в сообщении.
В спасательной службе рассказали, что в результате вражеского обстрела погибли шесть сотрудников ГСЧС. Среди них — Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох и Роман Каленик.
Ранены еще два человека, из них — одна женщина фельдшер. Сейчас раненые госпитализированы в медицинское учреждение, а техника уничтожена.
— Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших парней, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, плотно забросанную боеприпасами, — отметили в ГСЧС.