В Херсонской области саперы попали под обстрел: есть погибшие и раненые

В Херсонской области бригада спасателей попала под вражеский обстрел. В результате российской атаки шесть специалистов погибли, еще два человека ранены.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным ГСЧС, среди раненых есть женщина-фельдшер.

— Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине наши пиротехники попали под обстрел, — говорится в сообщении.

В спасательной службе рассказали, что в результате вражеского обстрела погибли шесть сотрудников ГСЧС. Среди них — Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох и Роман Каленик.

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Ранены еще два человека, из них — одна женщина фельдшер. Сейчас раненые госпитализированы в медицинское учреждение, а техника уничтожена.

— Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших парней, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, плотно забросанную боеприпасами, — отметили в ГСЧС.

Источник : ГСЧС

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