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Юля Захарченко, редактор ленты

В Харьковской области трактор наехал на противотанковую мину: травмирован мужчина

В Харьковской области трактор наехал на противотанковую мину: травмирован мужчина
Фото: ГСЧС

В Харьковской области трактор наехал на противотанковую мину, а в результате взрыва 43-летний мужчина получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло 6 мая на поле недалеко от села Затишье Харьковского района. Из-за наезда на мину травмирован 43-летний тракторист.

В ГСЧС обратились к украинцам с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Спасатели отмечают, что пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям.

В ГСЧС призывают не двигаться непроверенными дорогами, не трогать любые подозрительные и незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно места, где шли бои, или которые находились под вражеской оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета нужно сообщить о находке в ГСЧС или Национальную полицию по телефонам 101, 102 или 112.

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Источник: ГСЧС
ДСНС, Міна, Минирование, Травма, Харьковская область
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