На Херсонщині сапери потрапили під обстріл: є загиблі та поранені

У Херсонській області бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Внаслідок російської атаки шестеро спеціалістів загинули, ще двоє людей поранено.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За даними ДСНС, серед поранених є жінка-фельдшер.

– Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині наші піротехніки потрапили під обстріл, – йдеться у повідомленні.

У рятувальній службі розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло шість співробітників ДСНС. Серед них – Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох та Роман Каленик.

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Поранено ще двох людей, з них – одна жінка фельдшер. Наразі поранених госпіталізовано до медичного закладу, а техніку знищено.

– Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, щільно закидану боєприпасами, – наголосили у ДСНС.

Джерело : ДСНС

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