На Херсонщині сапери потрапили під обстріл: є загиблі та поранені
У Херсонській області бригада рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Внаслідок російської атаки шестеро спеціалістів загинули, ще двоє людей поранено.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. За даними ДСНС, серед поранених є жінка-фельдшер.
– Сьогодні ДСНС втратила частину своєї родини. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині наші піротехніки потрапили під обстріл, – йдеться у повідомленні.
У рятувальній службі розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу загинуло шість співробітників ДСНС. Серед них – Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох та Роман Каленик.
Поранено ще двох людей, з них – одна жінка фельдшер. Наразі поранених госпіталізовано до медичного закладу, а техніку знищено.
– Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, щільно закидану боєприпасами, – наголосили у ДСНС.