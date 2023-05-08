Ранены 10 человек, среди которых ребенок: РФ обстреляла Станислав в Херсонской области
Российские войска обстреляли село Станислав Херсонской области, в результате чего ранены 10 человек, среди которых есть несовершеннолетний ребенок.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По обновленным данным ОВА, ранения получили десять человек, среди них – девятилетний ребенок.
Девяти раненым врачи оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Одну женщину госпитализировали в медицинское учреждение в Херсоне.
Сегодня российская армия ударила по Антоновке, в результате чего пострадали мирные люди. Из-за российского обстрела получили ранения два человека — 67-летняя женщина и 42-летний мужчина, которых госпитализировали в больницу.
У женщины тяжелые травмы — множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь, отметили в ОВА.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая