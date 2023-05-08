Ранены 10 человек, среди которых ребенок: РФ обстреляла Станислав в Херсонской области

Российские войска обстреляли село Станислав Херсонской области, в результате чего ранены 10 человек, среди которых есть несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. По обновленным данным ОВА, ранения получили десять человек, среди них – девятилетний ребенок.

Девяти раненым врачи оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Одну женщину госпитализировали в медицинское учреждение в Херсоне.

Сегодня российская армия ударила по Антоновке, в результате чего пострадали мирные люди. Из-за российского обстрела получили ранения два человека — 67-летняя женщина и 42-летний мужчина, которых госпитализировали в больницу.

У женщины тяжелые травмы — множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь, отметили в ОВА.

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