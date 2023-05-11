Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Происшествия
Юлия Захарченко, редактор ленты

Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений

Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений
Фото: Нацполиция

В Киеве пьяный мужчина убил знакомую, ударив ее ножом по меньшей мере 25 раз, а затем пытался покончить с собой. Перед смертью женщина успела позвонить матери и попросить о помощи.

По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, мать сообщила, что ей позвонила дочь и умоляла помочь. Киевлянка рассказала матери, что знакомый закрыл ее в квартире и наносит ножевые ранения.

Когда полицейские взломали дверь и вошли в дом, то нашли там окровавленное тело 47-летней киевлянки с многочисленными колото-резаными ранами.

В Нацполиции рассказали, что мужчина с хозяйкой дома употребляли на кухне спиртные напитки. Во время застолья киевлянин решил выяснить отношения, схватил нож и ударил им женщину в грудь.

Она пыталась спастись и убежала в спальню, где мужчина продолжал наносить ей удары ножом. Женщина только успела позвонить матери, а после содеянного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе шею.

Во время предварительного осмотра судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле женщины более 25 ранений. Сейчас злоумышленник находится в больнице. Криминалисты изъяли из квартиры вещественные доказательства и вероятное орудие совершения преступления — нож.

Теперь 54-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1, ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следующие 15 лет он может провести за решеткой.

Читайте также
18 ножевых ранений: на Киевщине мужчина убил знакомого из-за давнего конфликта
Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений

Алкоголь, Убийство, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киев приехала еврокомиссар по внутренним делам: что известно о визите
Ілва Йоганссон і Клименко
ГБР проводит обыски в здании Киевсовета – заместитель городского головы
Київрада
В Киевском водохранилище всплыло тело летчика РФ, бомбившего Украину
Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений
Нацгвардеец из Иглы сбил над Киевом крылатую ракету Х-55
Збита 9 травня над Києвом ракета
СБУ задержала в Киеве администратора Telegram-канала коллаборантки Монтян
Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь