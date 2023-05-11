Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений
В Киеве пьяный мужчина убил знакомую, ударив ее ножом по меньшей мере 25 раз, а затем пытался покончить с собой. Перед смертью женщина успела позвонить матери и попросить о помощи.
По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, мать сообщила, что ей позвонила дочь и умоляла помочь. Киевлянка рассказала матери, что знакомый закрыл ее в квартире и наносит ножевые ранения.
Когда полицейские взломали дверь и вошли в дом, то нашли там окровавленное тело 47-летней киевлянки с многочисленными колото-резаными ранами.
В Нацполиции рассказали, что мужчина с хозяйкой дома употребляли на кухне спиртные напитки. Во время застолья киевлянин решил выяснить отношения, схватил нож и ударил им женщину в грудь.
Она пыталась спастись и убежала в спальню, где мужчина продолжал наносить ей удары ножом. Женщина только успела позвонить матери, а после содеянного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе шею.
Во время предварительного осмотра судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле женщины более 25 ранений. Сейчас злоумышленник находится в больнице. Криминалисты изъяли из квартиры вещественные доказательства и вероятное орудие совершения преступления — нож.
Теперь 54-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1, ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следующие 15 лет он может провести за решеткой.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов