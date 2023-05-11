Последний раз позвонила матери, истекая кровью: в Киеве женщина умерла от 25 ножевых ранений

В Киеве пьяный мужчина убил знакомую, ударив ее ножом по меньшей мере 25 раз, а затем пытался покончить с собой. Перед смертью женщина успела позвонить матери и попросить о помощи.

По данным Главного управления Национальной полиции в Киеве, мать сообщила, что ей позвонила дочь и умоляла помочь. Киевлянка рассказала матери, что знакомый закрыл ее в квартире и наносит ножевые ранения.

Когда полицейские взломали дверь и вошли в дом, то нашли там окровавленное тело 47-летней киевлянки с многочисленными колото-резаными ранами.

В Нацполиции рассказали, что мужчина с хозяйкой дома употребляли на кухне спиртные напитки. Во время застолья киевлянин решил выяснить отношения, схватил нож и ударил им женщину в грудь.

Она пыталась спастись и убежала в спальню, где мужчина продолжал наносить ей удары ножом. Женщина только успела позвонить матери, а после содеянного мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе шею.

Во время предварительного осмотра судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле женщины более 25 ранений. Сейчас злоумышленник находится в больнице. Криминалисты изъяли из квартиры вещественные доказательства и вероятное орудие совершения преступления — нож.

Теперь 54-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1, ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Следующие 15 лет он может провести за решеткой.

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