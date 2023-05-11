Востаннє подзвонила матері, стікаючи кров’ю: у Києві жінка померла від 25 ножових поранень

У Києві п’яний чоловік вбив знайому, вдаривши її ножем щонайменше 25 разів, а потім намагався вкоротити собі віку. Перед смертю жінка встигла зателефонувати матері та попросити про допомогу.

За даними Головного управління Національної поліції у Києві, матір повідомила, що їй зателефонувала донька та благала допомогти. Киянка розповіла матері, що знайомий зачинив її у квартирі та завдає ножових поранень.

Коли поліцейські зламали двері та увійшли до оселі, то знайшли там закривавлене тіло 47-річної киянки з численними колото-різаними ранами.

У Нацполіції розповіли, що чоловік з власницею оселі вживали на кухні спиртні напої. Під час застілля киянин вирішив з’ясувати стосунки, схопив ніж та вдарив ним жінку в груди.

Вона намагалася врятуватися та втекла до спальні, де чоловік продовжував завдавати їй удари ножем. Жінка лише встигла зателефонувати матері, а після скоєного чоловік намагався здійснити самогубство та порізав собі шию.

Під час попереднього огляду судово-медичний експерт виявив на тілі жінки понад 25 поранень. Наразі зловмисник перебуває у лікарні. Криміналісти вилучили з квартири речові докази та ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж.

Тепер 54-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1, ст. 115 Кримінального кодексу України). Наступні 15 років він може провести за ґратами.

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