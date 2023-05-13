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Лилия Стрилец, главный редактор

Обстрел Николаева: трое пострадавших, повреждены жилые дома, предприятие и школа

Пожежа в Одесі після ракетної атаки 8 травня

Ночью оккупанты обстреляли  Николаев — произошел пожар на предприятии и в трех квартирах жилого дома,  повреждено учебное заведение, информация о пострадавших уточняется, на месте работают спецслужбы, сообщил городской голова Александр Сенкевич.

— Пожар на предприятии – спасатели работают. Рядом повреждены жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах. Что касается пострадавших – выясняем. Медики работают на месте. Также есть повреждения в учебном заведении, — добавил Сенкевич в телеграм-канале.

Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Фото: ОК Південь

Взрыв, Николаев
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