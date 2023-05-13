Обстріл Миколаєва: троє постраждалих, пошкоджено житлові будинки, підприємство та школа

Вночі окупанти обстріляли Миколаїв – сталася пожежа на підприємстві та у трьох квартирах житлового будинку, пошкоджено навчальний заклад, інформація про постраждалих уточнюється, на місці працюють спецслужби, повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

– Пожежа на підприємстві – рятувальники працюють. Поряд пошкоджено житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибито практично всі вікна, пожежі у трьох квартирах. Щодо постраждалих – з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі, – додав Сенкевич у телеграм-каналі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

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Фото: ОК Південь

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