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Лілія Стрілець, головна редакторка

Обстріл Миколаєва: троє постраждалих, пошкоджено житлові будинки, підприємство та школа

Пожежа в Одесі після ракетної атаки 8 травня

Вночі окупанти обстріляли Миколаїв – сталася пожежа на підприємстві та у трьох квартирах житлового будинку, пошкоджено навчальний заклад, інформація про постраждалих уточнюється, на місці працюють спецслужби, повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

– Пожежа на підприємстві – рятувальники працюють. Поряд пошкоджено житлові будинки. В одній із п’ятиповерхівок вибито практично всі вікна, пожежі у трьох квартирах. Щодо постраждалих – з’ясовуємо. Медики працюють на місці. Також є пошкодження у навчальному закладі, – додав Сенкевич у телеграм-каналі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ОК Південь

Вибух, Миколаїв
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