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Отец принес на руках в больницу: в Херсонской области РФ убила ребенка, ранены еще два человека

Отец принес на руках в больницу: в Херсонской области РФ убила ребенка, ранены еще два человека
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области в результате обстрелов российских войск погиб ребенок, которого отец принес в больницу на руках, и ранены еще два человека.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, трагедия произошла в поселке городского типа Зеленовка, расположенном недалеко от Херсона.

— Россияне убили ребенка в Херсонской области. Это произошло в результате обстрелов в Зеленовке. Отец принес его в больницу на руках, — поделился Ермак.

По данным Офиса президента, также ранения получили еще два человека, которые находились возле магазина. По словам Ермака, российские террористы продолжают цинично убивать гражданских людей.

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Отец принес на руках в больницу: в Херсонской области РФ убила ребенка, ранены еще два человека

Война в Украине, Убийство, Новости Херсона, Українці, Херсон, Херсонская область, Херсонщина
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