Батько приніс на руках до лікарні: на Херсонщині РФ вбила дитину і двох дорослих, ще двоє людей поранені
У Херсонській області внаслідок обстрілів російських військ загинула дитина, яку батько приніс до лікарні на руках, та двоє чоловіків, а також ще двох людей поранено.
Трагедія сталася у селищі міського типу Зеленівка, розташованому неподалік Херсону.
– Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках, – поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За даними Херсонської ОВА, внаслідок атаки загалом постраждали п’ятеро осіб, які прямували до магазину.
Серед поранених був 5-річний хлопчик, який загинув ще до приїзду до лікарні. Госпіталізований 16-річний підліток перебуває в тяжкому стані, його оперують.
У 24-річного чоловіка – поранення середнього ступеня тяжкості. Інших двох госпіталізованих чоловіків врятувати не вдалося.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко