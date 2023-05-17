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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Батько приніс на руках до лікарні: на Херсонщині РФ вбила дитину і двох дорослих, ще двоє людей поранені

Батько приніс на руках до лікарні: на Херсонщині РФ вбила дитину і двох дорослих, ще двоє людей поранені
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсонській області внаслідок обстрілів російських військ загинула дитина, яку батько приніс до лікарні на руках, та двоє чоловіків, а також ще двох людей поранено.

Трагедія сталася у селищі міського типу Зеленівка, розташованому неподалік Херсону.

– Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках, – поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За даними Херсонської ОВА, внаслідок атаки загалом постраждали п’ятеро осіб, які прямували до магазину.

Серед поранених був 5-річний хлопчик, який загинув ще до приїзду до лікарні. Госпіталізований 16-річний підліток перебуває в тяжкому стані, його оперують.

У 24-річного чоловіка – поранення середнього ступеня тяжкості. Інших двох госпіталізованих чоловіків врятувати не вдалося.

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Війна в Україні, Вбивство, Новини Херсону, Українці, Херсон, Херсонська область, Херсонщина
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