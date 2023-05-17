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Повреждены дома, солнечные панели и линии электроснабжения: РФ обстреляла Никопольский район

Повреждены дома, солнечные панели и линии электроснабжения: РФ обстреляла Никопольский район
Фото: Факты ICTV

Российские войска сегодня дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки повреждены жилые дома, солнечные панели и линии электроснабжения.

Об этом сообщает глава Донецкого областного совета Николай Лукашук. По его словам, под вражеский огонь попали Мировская и Червоногригорьевская громады.

В частности, в Мировской громаде повреждены пять частных жилых домов, четыре хозяйственные постройки, две солнечные панели, забор, линия электропередачи и газопровод.

По данным ДОР, над Червоногригорьевской громадой оккупанты скинули боеприпас с дрона. В результате сброса взрывоопасного предмета было повреждено частное предприятие.

По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет. В других громадах Днепропетровской области сегодня было спокойно, отмечают в ДОР.

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Повреждены дома, солнечные панели и линии электроснабжения: РФ обстреляла Никопольский район

Безпілотники, Война в Украине, Днепропетровская область, Дрони
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