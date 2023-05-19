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В Николаевской области работают силы ПВО, раздаются взрывы

В Николаевской области работают силы ПВО, раздаются взрывы
Фото: Факты ICTV

В Николаевской области прогремели мощные взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

По предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны в Николаевской области. Пока неизвестно, есть ли сбитие вражеских целей.

Местные Telegram-каналы сообщают, что крылатые ракеты Калибр направляются на Николаев и Очаков, однако информация нуждается в проверке.

Взрывы в Николаевской области 19 мая 2023 — что известно о взрывах в Николаевской области

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Война в Украине, Взрыв, Николаев, Николаевская область
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