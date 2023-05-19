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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Миколаївщині працюють сили ППО, лунають вибухи

На Миколаївщині працюють сили ППО, лунають вибухи
Фото: Факти ICTV

У Миколаївській області прогриміли потужні вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

За попередніми даними, працюють сили протиповітряної оборони в Миколаївській області. Поки невідомо, чи є збиття ворожих цілей.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що крилаті ракети Калібр прямують на Миколаїв та Очаків, однак інформація потребує перевірки.

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Війна в Україні, Вибух, Миколаїв, Миколаївська область
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