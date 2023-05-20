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Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты обстреляли Торецк из Градов: есть раненые, среди них ребенок

Обстріл Торецька

В субботу, 20 мая, российские оккупационные войска обстреляли город Торецк (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня Град.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

– Россияне накрыли фактически весь город Градами – повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница, – рассказал он.

По словам Кириленко, в результате обстрела получили ранения по меньшей мере пять человек, среди них — 11-летний ребенок.

Всем пострадавшим уже оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В связи с очередным обстрелом рашистов Кириленко призвал местных жителей не рисковать своей жизнью и здоровьем и эвакуироваться с прифронтовых территорий в более безопасные регионы Украины.

В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что раненых – шестеро, в том числе 11-летний ребенок.

Следствие установило, что 20 мая войска РФ в очередной раз обстреляли жилые кварталы Торецка, вероятно, из ствольной артиллерии и РСЗО Град.

В результате получили ранения две женщины, трое мужчин и 11-летний мальчик. Речь идет об осколочных ранениях, контузиях, черепно-мозговых и минно-взрывных травмах.

Обломки вражеских снарядов повредили частные дома и многоэтажки, помещения детского и торгового заведений, хозяйственные постройки.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: Telegram Павла Кириленко, Донецкая областная прокуратура

Фото: Telegram Павла Кириленко

Война в Украине, Грады, Донецкая область, Прокуратура, Російська агресія, Торецк
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