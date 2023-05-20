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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Окупанти обстріляли Торецьк із Градів: є поранені, серед них дитина

Обстріл Торецька

У суботу, 20 травня, російські окупаційні війська обстріляли місто Торецьк (Донецька область) із реактивних систем залпового вогню Град.

Про це поінформував голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

– Росіяни накрили фактично все місто Градами — пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об’єкти, зокрема, лікарня, – розповів він.

За словами Кириленка, внаслідок обстрілу зазнали поранень щонайменше п’ятеро людей, серед них — 11-річна дитина.

Всім постраждалим уже надано медичну допомогу, їхній стан оцінюється як задовільний.

У зв’язку з черговим обстрілом рашистів Кириленко закликав місцевих мешканців не ризикувати своїм життям і здоров’ям та евакуюватися з прифронтових територій у більш безпечні регіони України.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що поранених – шестеро, серед них 11-річна дитина.

Слідство встановило, що 20 травня війська РФ вкотре обстріляли житлові квартали Торецька, ймовірно, зі ствольної артилерії та РСЗВ Град.

Унаслідок цього зазнали поранень двоє жінок, троє чоловіків та 11-річний хлопчик. Йдеться про осколкові поранення, контузії, черепно-мозкові та мінно-вибухові травми.

Уламки ворожих снарядів пошкодили приватні будинки та багатоповерхівки, приміщення дитячого й торговельного закладів, господарські споруди.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Джерело: Telegram Павла Кириленка, Донецька обласна прокуратура

Фото: Telegram Павла Кириленка

Війна в Україні, Гради, Донецька область, Прокуратура, Російська агресія, Торецьк
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