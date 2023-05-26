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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ арестовала рыболовецкое судно подсанкционного олигарха РФ стоимостью почти 1 млрд грн

Суд
Фото: Pixabay

По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на рыболовецкий траулер Бухта Соколовская, который принадлежит холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского. Стоимость промыслового судна составляет почти 1 млрд гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как установили следователи, Верховский входит в ближайшее окружение Кремля и является одним из крупнейших финансовых доноров войны против Украины.

– Рыболовецкий промысел российского бизнесмена позволяет ему регулярно перечислять миллиардные суммы в бюджет РФ. Арестованный траулер является составляющей торгового “флота” олигарха, – рассказали в СБУ.

Еще до полномасштабного вторжения российский траулер достраивался на судостроительном заводе в Николаеве.

Для обхода санкций бенефициарный владелец судна оформил его на одну из подконтрольных компаний в Приморском крае России.

Однако, сотрудники СБУ разоблачили сделку и заблокировали российский траулер.

Сейчас судно передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Источник: СБУ
Николаев, Рыбалка, Санкції проти Росії, СБУ, судно
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Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
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