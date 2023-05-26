Шпионил за позициями ВСУ в Николаеве: СБУ задержала информатора оккупантов
Контрразведка СБУ задержала в прифронтовых районах Николаевской области жителя областного центра, завербованного российскими спецслужбами в начале 2023 года.
По указанию кураторов предатель обходил Николаев и окрестности города, скрыто фиксируя на камеру телефона объекты Сил обороны.
Оккупантов прежде всего интересовали локации украинских военных, количество личного состава и вооружения.
Злоумышленник также определял координаты ключевых транспортных коммуникаций, их загруженность и возможное перемещение колонн с боеприпасами. Эта информация нужна была врагу для корректировки воздушных ударов.
Схватили его во время выполнения очередного задания от российских кураторов.
Дома у злоумышленника нашли компьютерную технику и электронные носители информации, которые он использовал для хранения и передачи разведданных.
СБУ объявила задержанному о подозрении, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко