СБУ арештувала риболовецьке судно підсанкційного олігарха РФ вартістю майже 1 млрд грн
За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на риболовецький траулер Бухта Соколовская, який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Як встановили слідчі, Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним із найбільших фінансових донорів війни проти України.
– Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Арештований траулер є складовою торговельного “флоту” олігарха, – розповіли в СБУ.
Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.
Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї Росії.
Однак співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.
Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко