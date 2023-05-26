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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ арештувала риболовецьке судно підсанкційного олігарха РФ вартістю майже 1 млрд грн

Суд
Фото: Pixabay

За матеріалами Служби безпеки України  суд наклав арешт на риболовецький траулер Бухта Соколовская, який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як встановили слідчі, Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним із найбільших фінансових донорів війни проти України.

– Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Арештований траулер є складовою торговельного “флоту” олігарха, – розповіли в СБУ.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї Росії.

Однак співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Джерело: СБУ
Миколаїв, Риболовля, Санкції проти Росії, СБУ, судно
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
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