СБУ арештувала риболовецьке судно підсанкційного олігарха РФ вартістю майже 1 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України суд наклав арешт на риболовецький траулер Бухта Соколовская, який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського. Вартість промислового судна становить майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як встановили слідчі, Верховський входить до найближчого оточення кремля і є одним із найбільших фінансових донорів війни проти України.

– Риболовецький промисел російського бізнесмена дозволяє йому регулярно перераховувати мільярдні суми до бюджету РФ. Арештований траулер є складовою торговельного “флоту” олігарха, – розповіли в СБУ.

Ще до повномасштабного вторгнення російський траулер добудовувався на суднобудівельному заводі у Миколаєві.

Для обходу санкцій бенефіціарний власник судна оформив його на одну з підконтрольних компаній у Приморському краї Росії.

Однак співробітники СБУ викрили оборудку і заблокували російський траулер.

Наразі судно передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку й управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Джерело : СБУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.