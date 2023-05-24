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Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ

Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Мужчина сливал врагу позиции ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.

Сотрудники СБУ задержали трех его сообщников в декабре прошлого года.

— Установлено, что фигурант объезжал прилегающую территорию фронтовых городов и скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах, — говорится в сообщении.

Полученные сведения российский агент передавал своему “куратору” из подконтрольного агрессору “МГБ ДНР” во временно оккупированной Горловке.

Полученную информацию захватчики планировали использовать для обстрелов по позициям подразделений Сил обороны.

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили вражеского соратника, задокументировали его преступную деятельность и задержали. Во время задержания фигурант находился в тайнике, который он заранее обустроил на территории собственного домовладения, чтобы скрываться от правоохранителей.

Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ
Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ
Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ
Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ
Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ
Сливал позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой. СБУ задержала агента РФ

По данным следствия, соратником РФ является 32-летний житель Торецка, который входит в близкое окружение одного из руководителей “МГБ ДНР” в оккупированной Горловке.

Для коммуникации с “куратором” вражеский агент использовал отработанный анонимный канал электронной связи, а передачу разведданных осуществлял в виде фотоматериалов с подробным описанием объектов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ
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