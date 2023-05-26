Шпигував за позиціями ЗСУ в Миколаєві: СБУ затримала інформатора окупантів

Контррозвідка СБУ затримала у прифронтових районах Миколаївської області жителя обласного центру, завербованого російськими спецслужбами на початку 2023 року.

За вказівкою кураторів зрадник обходив Миколаїв та околиці міста, приховано фіксуючи на камеру телефона об’єкти Сил оборони.

Окупантів передусім цікавили локації українських військових, кількість особового складу та озброєння.

Зловмисник також визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню завантаженість та можливе переміщення колон із боєприпасами. Ця інформація потрібна була ворогу для коригування повітряних ударів.

Схопили його під час виконання чергового завдання від російських кураторів.

Вдома у зловмисника виявили комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які він використовував для зберігання і передання розвідданих.

СБУ оголосила затриманому про підозру, йому загрожує до 12 років тюрми. Наразі він перебуває під вартою.

Джерело : СБУ

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