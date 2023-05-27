Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Харьковской области прогремели взрывы: воздушная тревога в нескольких регионах Украины
В Харьковской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в нескольких регионах Украины.
Сейчас продолжается сигнал воздушной тревоги в Харьковской, Сумской, Полтавской, части Кировоградской, Луганской областях и Крыму.
Пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов — работа украинских сил противовоздушной обороны или удар вражеских воздушных объектов.
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