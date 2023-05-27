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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Харьковской области прогремели взрывы: воздушная тревога в нескольких регионах Украины

Ракетна атака - працює ППО
Фото: Факты ICTV

В Харьковской области прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги в нескольких регионах Украины.

Сейчас продолжается сигнал воздушной тревоги в Харьковской, Сумской, Полтавской, части Кировоградской, Луганской областях и Крыму.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрывов — работа украинских сил противовоздушной обороны или удар вражеских воздушных объектов.

Взрывы в Харьковской области 27 мая 2023 — что известно о взрывах

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Война в Украине, Взрыв, Харьков, Харьковская область
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