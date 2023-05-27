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У Харківській області прогриміли вибухи: повітряна тривога в декількох регіонах України
У Харківській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у декількох регіонах України.
Наразі триває сигнал повітряної тривоги у Харківській, Сумській, Полтавській, частині Кіровоградської, Луганської областях та Криму.
Поки невідомо, що саме стало причиною вибухів – робота українських сил протиповітряної оборони чи удар ворожих повітряних об’єктів.
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