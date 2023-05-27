Много 200-х: что известно о взрывах в оккупированном Бердянске

Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

27 мая, 16:48

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