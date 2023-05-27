Много 200-х: что известно о взрывах в оккупированном Бердянске
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области во второй раз прогремели мощные взрывы днем, 27 мая.
По предварительным данным, зафиксирован удар на территории местного завода Азовкабель, где базировались вражеские войска.
Вскоре Бердянская городская военная администрация подтвердила удар по позиции российских оккупантов.
— О последней “бавовне”. Да, наши воины попали по позициям россиян в Бердянске. Очень много оккупантов стали 200-ми, — говорится в сообщении.
Утром 27 мая местные жители уже сообщали о мощных взрывах в центре оккупированного Бердянска.
Бердянский районный совет подтвердил удар по базе отдыха Химик в селе Новопетровка, где тогда находился личный состав войск РФ.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко