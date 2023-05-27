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Юлия Захарченко, редактор ленты

Много 200-х: что известно о взрывах в оккупированном Бердянске

Много 200-х: что известно о взрывах в оккупированном Бердянске
Фото: Факты ICTV

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области во второй раз прогремели мощные взрывы днем, 27 мая.

По предварительным данным, зафиксирован удар на территории местного завода Азовкабель, где базировались вражеские войска.

Вскоре Бердянская городская военная администрация подтвердила удар по позиции российских оккупантов.

— О последней “бавовне”. Да, наши воины попали по позициям россиян в Бердянске. Очень много оккупантов стали 200-ми, — говорится в сообщении.

Утром 27 мая местные жители уже сообщали о мощных взрывах в центре оккупированного Бердянска.

Бердянский районный совет подтвердил удар по базе отдыха Химик в селе Новопетровка, где тогда находился личный состав войск РФ.

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Много 200-х: что известно о взрывах в оккупированном Бердянске

Бердянск, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область
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