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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Бодикамера патрульного зафиксировала первые минуты после ночной атаки на Киев

нічна атака на Київ

Бодикамера одного из патрульных полицейских зафиксировала первые минуты одной из ночных российских атак вражеских беспилотников на Киев.

Видео обнародовало Министерство внутренних дел в социальных сетях.

На обнародованных кадрах есть момент обнаружения среди обломков двух пострадавших людей.

Патрульные оказали необходимую домедицинскую помощь и обеспечили охрану места происшествия до приезда спасателей.

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска совершили очередную атаку Украины беспилотниками Shahed-136/131. С северного и южного направлений зафиксированы пуски 31 дрона. Силы обороны уничтожили 29 объектов в воздухе.

В результате атаки вражеских БПЛА в многоэтажке в Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар, также горел жилой дом на Подоле. В Святошинском районе столицы обломки упали на территорию предприятия.

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Фото: Игорь Клименко

Безпілотники, Война в Украине, Київ, МВД, Патрульная полиция
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