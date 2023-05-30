Бодикамера патрульного зафиксировала первые минуты после ночной атаки на Киев
Бодикамера одного из патрульных полицейских зафиксировала первые минуты одной из ночных российских атак вражеских беспилотников на Киев.
Видео обнародовало Министерство внутренних дел в социальных сетях.
На обнародованных кадрах есть момент обнаружения среди обломков двух пострадавших людей.
Патрульные оказали необходимую домедицинскую помощь и обеспечили охрану места происшествия до приезда спасателей.
В ночь на 30 мая российские оккупационные войска совершили очередную атаку Украины беспилотниками Shahed-136/131. С северного и южного направлений зафиксированы пуски 31 дрона. Силы обороны уничтожили 29 объектов в воздухе.
В результате атаки вражеских БПЛА в многоэтажке в Голосеевском районе Киева вспыхнул пожар, также горел жилой дом на Подоле. В Святошинском районе столицы обломки упали на территорию предприятия.
Фото: Игорь Клименко
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло