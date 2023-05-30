Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ
Бодікамера одного з патрульних поліцейських зафіксувала перші хвилини однієї з нічних російських атак ворожих безпілотників на Київ.
Відео оприлюднило Міністерство внутрішній справ у соціальних мережах.
На оприлюднених кадрах є момент виявлення серед уламків двох постраждалих людей.
Патрульні надали необхідну домедичну допомогу та забезпечили охорону місця події до приїзду рятувальників.
В ніч проти 30 травня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку України безпілотниками Shahed-136/131. З північного та південного напрямків зафіксовані пуски 31 дрона. Сили оборони знищили 29 об’єктів у повітрі.
Внаслідок атаки ворожих БПЛА у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа, також горів житловий будинок на Подолі. У Святошинському районі столиці уламки впали на територію підприємства.
Фото: Ігор Клименко
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