Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Надзвичайні події
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ

нічна атака на Київ

Бодікамера одного з патрульних поліцейських зафіксувала перші хвилини однієї з нічних російських атак ворожих безпілотників на Київ.

Відео оприлюднило Міністерство внутрішній справ у соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах є момент виявлення серед уламків двох постраждалих людей.

Патрульні надали необхідну домедичну допомогу та забезпечили охорону місця події до приїзду рятувальників.

В ніч проти 30 травня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку України безпілотниками Shahed-136/131. З північного та південного напрямків зафіксовані пуски 31 дрона. Сили оборони знищили 29 об’єктів у повітрі.

Внаслідок атаки ворожих БПЛА у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа, також горів житловий будинок на Подолі. У Святошинському районі столиці уламки впали на територію підприємства.

Читайте також
Дивилася з балкону, як збивають дрони – Кличко про загиблу в Голосіївському районі жінку
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023

Фото: Ігор Клименко

Безпілотники, Війна в Україні, Київ, МВС, Патрульна поліція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Загальний залп до 34 Калібрів: РФ тримає в Чорному морі чотири ракетоносії
Кораблі РФ
Рятувались через діру в стіні: діти із пошкодженої багатоповерхівки у Києві розповіли, як вижили
Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ
Системи ППО – це не зброя. Сподіваюся, Корея нас у цьому підтримає – Зеленський
Володимир Зеленський і Юн Сок Йоль
Це їхні внутрішні проблеми і їх ставатиме все більше – Ігнат про атаку дронів на Москву
Юрій Ігнат
Військовим збільшать відпустки: Рада прийняла законопроєкт за основу
Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (30.05.2023)
Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (29.05.2023)
Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (29.05.2023)
Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь