Бодікамера патрульного зафіксувала перші хвилини після нічної атаки на Київ

Бодікамера одного з патрульних поліцейських зафіксувала перші хвилини однієї з нічних російських атак ворожих безпілотників на Київ.

Відео оприлюднило Міністерство внутрішній справ у соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах є момент виявлення серед уламків двох постраждалих людей.

Патрульні надали необхідну домедичну допомогу та забезпечили охорону місця події до приїзду рятувальників.

В ніч проти 30 травня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку України безпілотниками Shahed-136/131. З північного та південного напрямків зафіксовані пуски 31 дрона. Сили оборони знищили 29 об’єктів у повітрі.

Внаслідок атаки ворожих БПЛА у багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва спалахнула пожежа, також горів житловий будинок на Подолі. У Святошинському районі столиці уламки впали на територію підприємства.

Фото: Ігор Клименко

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