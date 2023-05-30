Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Украина Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Ночью Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 29 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Всего с севера и юга российские оккупанты запустили 31 дрон-камикадзе.

Иранскими БпЛА россияне атаковали Украину с 23:30 29 мая по 04:30 30 мая.

Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева.

Читайте также
Более 20 уничтоженных дронов, есть погибшие и пострадавшие: все о ночной атаке РФ 30 мая
29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Дрони, ВСУ, Російська агресія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ за сутки уничтожили 410 оккупантов, почти 40 БПЛА и полсотни ракет
Знищена російська техніка
Под завалами многоэтажки в Голосеевском районе ищут людей: что известно
Пожежа в Голосіївському районі 30 травня 2023
Карта боевых действий на 30.05.2023 – ситуация на фронте
Бої на фронті
Более 20 уничтоженных дронов, есть погибшие и пострадавшие: все о ночной атаке РФ 30 мая
29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
Предварительно, работает ПВО: что известно о взрывах в Николаевской области
29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (30.05.2023)
29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (29.05.2023)
29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)
29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (29.05.2023)
29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь