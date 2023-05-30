29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины

Ночью Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 29 ударных беспилотников Shahed-136/131.

Всего с севера и юга российские оккупанты запустили 31 дрон-камикадзе.

Иранскими БпЛА россияне атаковали Украину с 23:30 29 мая по 04:30 30 мая.

Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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