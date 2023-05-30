29 из 31 дрона уничтожены – Воздушные силы о ночном обстреле Украины
Ночью Воздушные силы совместно с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 29 ударных беспилотников Shahed-136/131.
Всего с севера и юга российские оккупанты запустили 31 дрон-камикадзе.
Иранскими БпЛА россияне атаковали Украину с 23:30 29 мая по 04:30 30 мая.
Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло