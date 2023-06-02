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Илья Нежигай, редактор ленты

В Киеве звучат взрывы: на столицу движется волна дронов

В Киеве звучат взрывы: на столицу движется волна дронов
Фото: Минобороны

В украинской столице прогремели взрывы.

Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в Киеве работает ПВО.

Взрывы также прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.

— Взрывы в городе. ПВО работает. На Киев сует еще волна БПЛА, — написал он.

В 3:30 в Киеве прогремели новые взрывы. Сообщается о серии взрывов. Их также подтвердил городской голова.

После серии взрывов в столичных Telegram-каналах появились сообщения о падении обломков в одном из районов Киева, в результате чего начался пожар. В то же время официальные лица пока не комментировали информацию о пожаре или падении обломков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Узнать, где сейчас в Украине были включены сирены — можно на карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Київ
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