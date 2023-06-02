У Києві лунають вибухи: на столицю рухається хвиля дронів

В українській столиці пролунали вибухи.

Перед цим в Києві була оголошена повітряна тривога.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Києві працює ППО.

Вибухи також прокоментував мер Києва Віталій Кличко.

– Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА, – написав він.

О 3:30 у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється про серію вибухів. Їх також підтвердив міський голова.

Після серії вибухів у столичних Telegram-каналах з’явились повідомлення про падіння уламків в одному з районів Києва, внаслідок чого почалась пожежа. Водночас офіційні особи наразі не коментували інформацію про пожежі чи падіння уламків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Дізнатись, де наразі в Україні були увімкнені сирени – можна на карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.