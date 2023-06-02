У Києві лунають вибухи: на столицю рухається хвиля дронів
В українській столиці пролунали вибухи.
Перед цим в Києві була оголошена повітряна тривога.
Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у Києві працює ППО.
Вибухи також прокоментував мер Києва Віталій Кличко.
– Вибухи в місті. ППО працює. На Київ суне ще хвиля БПЛА, – написав він.
О 3:30 у Києві пролунали нові вибухи. Повідомляється про серію вибухів. Їх також підтвердив міський голова.
Після серії вибухів у столичних Telegram-каналах з’явились повідомлення про падіння уламків в одному з районів Києва, внаслідок чого почалась пожежа. Водночас офіційні особи наразі не коментували інформацію про пожежі чи падіння уламків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Дізнатись, де наразі в Україні були увімкнені сирени – можна на карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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