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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В районе Азовстали прогремел сильный взрыв — оккупанты теряются в своих заявлениях о ситуации

Вибух

Во временно захваченном российскими военными Мариуполе в районе меткомбината Азовсталь был слышен сильный взрыв.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram-канале.

— В районе Азовстали сильный взрыв. Также зафиксирована работа ПВО, — написал Андрющенко и добавил, что детали будут позже.

Позже он уточнил, что была зафиксирована работа вражеского ПВО рядом с жилым массивом на Правом берегу реки Кальмиус напротив Азовстали.

При этом коллаборанты в своих предположениях теряются от заявлений, что “ничего не произошло”, до нескольких версий — “ПВО сбила беспилотник”, “разминирование”, “что-то упало на стройке”.

В последнее время во временно оккупированном Мариуполе участились взрывы. Захватчики превращают город и окрестные поселки в военно-логистический хаб. На территории меткомбината Азовсталь российские военные, в частности, разместили склады и проводят ремонт военной техники.

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Азовсталь, Война в Украине, Взрыв, Мариуполь
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