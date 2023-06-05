В районе Азовстали прогремел сильный взрыв — оккупанты теряются в своих заявлениях о ситуации
Во временно захваченном российскими военными Мариуполе в районе меткомбината Азовсталь был слышен сильный взрыв.
Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram-канале.
— В районе Азовстали сильный взрыв. Также зафиксирована работа ПВО, — написал Андрющенко и добавил, что детали будут позже.
Позже он уточнил, что была зафиксирована работа вражеского ПВО рядом с жилым массивом на Правом берегу реки Кальмиус напротив Азовстали.
При этом коллаборанты в своих предположениях теряются от заявлений, что “ничего не произошло”, до нескольких версий — “ПВО сбила беспилотник”, “разминирование”, “что-то упало на стройке”.
В последнее время во временно оккупированном Мариуполе участились взрывы. Захватчики превращают город и окрестные поселки в военно-логистический хаб. На территории меткомбината Азовсталь российские военные, в частности, разместили склады и проводят ремонт военной техники.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло