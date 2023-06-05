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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В районі Азовсталі пролунав сильний вибух – окупанти губляться у своїх заявах щодо ситуації

Вибух

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі в районі меткомбінату Азовсталь було чути сильний вибух.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

— В районі Азовсталі сильний вибух. Також зафіксовано роботу ППО, – написав Андрющенко та додав, що деталі будуть згодом.

Пізніше він уточнив, що було зафіксовано роботу ворожого ППО поруч із житловим масивом на Правому березі ріки Кальміус навпроти Азовсталі.

Водночас, колаборанти у своїх припущеннях губляться від заяв, що “нічого не сталося”, до кількох версій – “ППО збила безпілотник”, “розмінування”, “щось упало на будівництві”.

Останнім часом у тимчасово окупованому Маріуполі почастішали вибухи. Загарбники перетворюють місто та навколишні селища на військово-логістичний хаб. На території меткомбінату Азовсталь російські військові, зокрема, розмістили склади та проводять ремонт військової техніки.

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Азовсталь, Війна в Україні, Вибух, Маріуполь
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