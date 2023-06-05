В районі Азовсталі пролунав сильний вибух – окупанти губляться у своїх заявах щодо ситуації
У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі в районі меткомбінату Азовсталь було чути сильний вибух.
Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram-каналі.
— В районі Азовсталі сильний вибух. Також зафіксовано роботу ППО, – написав Андрющенко та додав, що деталі будуть згодом.
Пізніше він уточнив, що було зафіксовано роботу ворожого ППО поруч із житловим масивом на Правому березі ріки Кальміус навпроти Азовсталі.
Водночас, колаборанти у своїх припущеннях губляться від заяв, що “нічого не сталося”, до кількох версій – “ППО збила безпілотник”, “розмінування”, “щось упало на будівництві”.
Останнім часом у тимчасово окупованому Маріуполі почастішали вибухи. Загарбники перетворюють місто та навколишні селища на військово-логістичний хаб. На території меткомбінату Азовсталь російські військові, зокрема, розмістили склади та проводять ремонт військової техніки.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло