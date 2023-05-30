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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Оккупанты бегут из Мариуполя и вывозят фурами краденое зерно — на границе с РФ пробки

Оккупанты бегут из Мариуполя и вывозят фурами краденое зерно — на границе с РФ пробки

В Донецкой области на границе с РФ в районе Новоазовска образовались многокилометровые пробки. Об этом сообщил в Telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские оккупанты убегают и грузовиками вывозят краденое украинское зерно.

— Многокилометровая пробка на границе Украины с Россией в районе Новоазовска. Грузовики, преимущественно тянут наше зерно, украденное россиянами, — написал он.

Андрющенко отметил, что кроме грузовиков образовалась в пробках стоят и легковые автомобили с временно оккупированных территорий Запорожской и Донецкой областей.

Причиной такого движения он указал “Приазовский хлопок в конце недели”.

Как известно, 30 мая во временно оккупированном Мариуполе произошло два взрыва. По словам Андрющенко, громкие звуки были слышны в районе Азовстали. Накануне стало известно об уничтожении складов и баз оккупантов в Мариуполе.

Вечером 28 мая взрывы одновременно прогремели в двух оккупированных городах — Бердянске и Мариуполе. Прилеты были зафиксированы в Мангушском районе, Ялте и селе Юровка, а также в н/п Никольское.

Война в Украине, Донецкая область, Запорожская область, Зерно, Росія
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