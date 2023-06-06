Є докази контрольованого дистанційного підриву окупантами Каховської ГЕС – ГУР

Українська сторона має докази того, що російські окупанти контрольовано дистанційно підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Про це в ефірі Youtube-каналу Ми – Україна повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, Україна вже неодноразово повідомляла про факти переміщення росіянами вибухових речовин та відповідної техніки.

Наразі українській стороні залишається лише оцінити потужність вибухів та підрахувати, скільки для цього було застосовано вибухівки.

Українська розвідка спостерігала за тим, як окупанти мінували опори дамби, стежила за інформацією про переміщення вибухівки, зокрема, до машинної зали та інших об’єктів, які перебували під контролем російських терористів.

Андрій Юсов нагадує, що ще в жовтні і Головне управління розвідки, і воєнно-політичне керівництво держави інформувало світ про те, що окупанти навмисно замінували Каховську дамбу.

– Це свідчить про те, що дії росіян – не спонтанні, а заплановані. Сьогоднішній теракт є свідомим терористичним актом, актом екоциду й продовженням геноцидної війни проти українців, – наголошує Андрій Юсов.

Підривом Каховської ГЕС росіяни переслідують кілька злочинних цілей.

Перш за все, це перешкоджання діям українських Сил безпеки і оборони на Півдні України.

Крім того, це продовження політики ядерного шантажу, оскільки підрив актуалізує питання ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції, безпека якої напряму залежить від Каховського сховища.

Ще одне завдання росіян – розпорошити, спричинити переселення українського цивільного населення Херсонської області.

І, звичайно, це практика випаленої землі від “політики орди”. Такими діями окупанти намагаються сигналізувати українським Силам безпеки та оборони, а також українському суспільству про те, що або вони залишаться на окупованих територіях, або там буде лише руїна.

Однак, додає представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, шантаж РФ своїх результатів не досягне.

– Це злочини, за які треба буде відповідати і які будуть важливими доказами на міжнародному трибуналі проти Путіна, його поплічників та усього його злочинного режиму, – запевняє Андрій Юсов.

Зауважимо, що близько 02:30 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

За даними Укргідроенерго, підрив стався зсередини машинної зали.

Унаслідок цього Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Через підрив рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

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