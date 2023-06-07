Валентина Летяк, редактор ленты
На Херсонщине ищут трех человек — первые сообщения о пропавших без вести
На Херсонщине в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня пропали без вести три человека.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.
— По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 относительно лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области, — уточнил он.
Заместитель главы МВД посоветовал родственникам, чьи родные пропали или не выходят на связь, обращаться в Нацполицию, которая занимается поиском людей после подтопления Херсонщины.
Более того, по его словам, украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, также следует сразу обращаться к правоохранителям.
Источник: Нацполиция
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