На Херсонщине ищут трех человек — первые сообщения о пропавших без вести

На Херсонщине в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня пропали без вести три человека.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

— По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 относительно лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области, — уточнил он.

Заместитель главы МВД посоветовал родственникам, чьи родные пропали или не выходят на связь, обращаться в Нацполицию, которая занимается поиском людей после подтопления Херсонщины.

Более того, по его словам, украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, также следует сразу обращаться к правоохранителям.

Источник : Нацполиция

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.