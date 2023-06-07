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На Херсонщине ищут трех человек — первые сообщения о пропавших без вести

Потоп на Херсонщині
Фото: МВД

На Херсонщине в зоне подтопления в результате разрушения Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня пропали без вести три человека.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

— По состоянию на утро мы получили три вызова на линию 102 относительно лиц, пропавших при особых обстоятельствах в Херсонской области, — уточнил он.

Заместитель главы МВД посоветовал родственникам, чьи родные пропали или не выходят на связь, обращаться в Нацполицию, которая занимается поиском людей после подтопления Херсонщины.

Более того, по его словам, украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, также следует сразу обращаться к правоохранителям.

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Источник: Нацполиция
Евакуація, Каховська ГЕС, МВД, Нацполиция, потоп, Російська агресія, Херсонская область
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