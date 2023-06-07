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Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Херсонщині шукають трьох людей – перші повідомлення про зниклих безвісти

Потоп на Херсонщині
Фото: МВС

На Херсонщині у зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС станом на 7 червня зникли безвісти троє людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

– Станом на ранок ми отримали три виклики на лінію 102 щодо осіб, які зникли за особливих обставин в Херсонській області, – уточнив він.

Заступник глави МВС порадив родичам, чиї рідні зникли чи не виходять на зв’язок, звертатися до Нацполіції, яка займається пошуком людей після підтоплення Херсонщини.

Більш того, за його словами, українцям, рідні яких перебувають у зоні катастрофи, також слід одразу звертатися до правоохоронців.

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Джерело: Нацполіція
Евакуація, Каховська ГЕС, МВС, Нацполіція, потоп, Російська агресія, Херсонська область
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