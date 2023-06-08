Вода в 100 м от многоэтажек: в Николаеве создают искусственное заграждение от затопления

В Николаеве начала стремительно прибывать вода в реках. В одном из районов подтопило остановки общественного транспорта и пункты отдыха. На берегу Южного Буга поднятие воды зафиксировали в акватории обеих местных рек.

В эфире национального телемарафона журналистка Наталья Якобсон рассказала о том, что сейчас происходит в Николаеве после подрыва Каховской ГЕС российскими войсками.

— Микрорайон Намыв — здесь самая низкая точка Южного Буга, одной из николаевских рек. И эта точка сейчас подтоплена больше всего. Высокий уровень подтопления начали фиксировать после 18:00. Уровень воды поднялся уже до 82 см. Еще буквально 23 см, и ситуация, по словам городского главы, может стать критической, — рассказала она.

Журналистка напомнила, в чем заключается опасность микрорайона Намыв в Николаеве. По ее словам, здесь начали создавать искусственное заграждение, чтобы вода не подошла к многоэтажкам.

— Это искусственно созданный микрорайон, который расположен на гранитных плитах. Также намыли специально песок, чтобы построить этот микрорайон. Здесь есть многоэтажки, преимущественно девятиэтажки, и вода уже фактически в 100 метрах от них. И подмывается этот микрорайон не только сверху, но и подземными водами. Именно поэтому городской совет принял решение сейчас срочно создавать специальное искусственное заграждение. Работает 12 единиц тяжелой техники. Они пытаются создать искусственную преграду, чтобы вода не подступила к жилым домам, — утверждает журналистка.

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