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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вода за 100 м від багатоповерхівок: у Миколаєві створюють штучне загородження від затоплення

Вода за 100 м від багатоповерхівок: у Миколаєві створюють штучне загородження від затоплення
Фото: УНІАН

У Миколаєві почала стрімко прибувати вода в річках. В одному з районів підтопило зупинки громадського транспорту та відпочинкові пункти. На березі Південного Бугу підняття води зафіксували в акваторії обох місцевих річок.

В ефірі національного телемарафону журналістка Наталія Якобсон розповіла про те, що зараз відбувається у Миколаєві після підриву Каховської ГЕС російськими військами.

– Мікрорайон Намив – тут найнижча точка Південного Бугу, однієї з миколаївських річок. І ця точка зараз підтоплена найбільше. Високий рівень підтоплення почали фіксувати після 18:00. Рівень води піднявся вже до 82 см. Ще буквально 23 см, і ситуація, за словами міського глави, може стати критичною, – розповіла вона.

Журналістка нагадала, у чому полягає небезпека мікрорайону Намив у Миколаєві. За її словами, тут почали створювати штучне загородження, щоб вода не підійшла до багатоповерхівок.

– Це штучно створений мікрорайон, який розташований на гранітних плитах. Також намили спеціально пісок, щоб побудувати цей мікрорайон. Тут є багатоповерхівки, переважно дев’ятиповерхівки, і вода вже фактично за 100 метрів від них. І підмивається цей мікрорайон не лише зверху, а й підземними водами.

Саме тому міська рада ухвалила рішення зараз терміново створювати спеціальне штучне загородження. Працює 12 одиниць важкої техніки. Вони намагаються створити штучну перепону, щоб вода не підступила до житлових будинків, – стверджує журналістка.

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