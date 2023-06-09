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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Внаслідок підтоплення через підрив ГЕС щонайменше 5 загиблих та 13 зниклих безвісти

евакуація на Херсонщині
Фото: ДСНС

У Херсонській області станом на 12:00 п’ятниці, 9 червня, евакуювали 2 412 людей із зони підтоплення. Загинули чотири людини, ще 13 – вважаються зниклими безвісти. У Миколаївській області евакуйовано 825 осіб, одна загинула.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

— У Херсонській області фактично підтоплено 48 населених пунктів, з них: 34 (3 625 будинків) – на підконтрольній Україні території, 14 – на тимчасово окупованій, – написав міністр.

За словами Клименка, на Миколаївщині підтоплено 23 населені пункти.

Міністр нагадав, що у Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих, а також для координації роботи волонтерів – 0-800-101-102.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що рівень води у Херсонському районі знижується.

У Telegram він зазначив, що у селі Степанівка Херсонського району рівень води знизився на 35 см.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

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Ігор Клименко, Каховська ГЕС, Херсонська область
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